Москва, 24 ноября, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 24 ноября в телефонном разговоре обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости Владимир Путин

Также обсуждались международные вопросы, сказано в сообщении.

«В продолжение беседы в Казани 23 октября 2024 года предметно обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого будут проведены контакты по линии профильных ведомств. Затронут также ряд международных тем», — отметила пресс-служба.

В администрации президента Турции, в свою очередь, заявили, что Путин и Эрдоган обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган в ходе беседы заявил, что Турция нацелена на расширение сотрудничества с Россией во многих областях, прежде всего в торговле, отмечалось в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, после переговоров с Эрдоганом на полях саммита БРИКС в Казани в октябре Путин заявил, что проводимая президентом Турции независимая политика вызывает уважение. Глава российского государства также заявил, что он и Эрдоган вместе делают многое для разрешения кризисных ситуаций в регионе.

Эрдоган прибыл в Казань 23 октября. Встреча лидеров на полях саммита БРИКС длилась около часа. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в регионе. Эрдоган пригласил Путина совершить визит в Турцию, и президент России принял приглашение.