Вашингтон, 24 ноября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Из-за финансирования Украины и Израиля у США заканчиваются ресурсы для обеспечения собственной обороны, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

PETE MAROVICH/EPA/ТАСС

«Уже почти три года продолжается так называемая прокси-война на Украине, которую в США называют конфликтом НАТО, хотя большая часть поддержки поступает именно от Штатов, из-за чего страна разрушается. Мы не можем производить оружие, у нас заканчиваются ресурсы, которые мы хотели бы сохранить для нашей собственной обороны», — сказала она в интервью американскому эксперту, исследователю концепции политического нейтралитета Паскалю Лоттазу.

Она уточнила, что из-за ситуации в Израиле всё становится только сложнее, а расход ресурсов обостряется. По её мнению, США уже не способны защитить собственных граждан.

«В Пентагоне невероятным образом проваливают почти все аудиторские проверки. Спустя шесть лет они всё ещё продолжают это делать», — добавила аналитик.

Квятковски также отметила, что из 28 назначенных аудиторских проверок Пентагон прошёл всего шесть.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Киев потерпит поражение в конфликте, если военная поддержка со стороны США прервётся или сократится. По его словам, собственного производства оружия на Украине недостаточно для ведения боевых действий.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.