Маркс, Саратовская область, 24 ноября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Подозреваемого в расстреле на дороге двух мужчин, один из которых скончался, задержали в городе Марксе Саратовской области. Полиция опубликовала видео задержания в официальном Telegram-канале.

Кадр из видео

Мужчина 1983 года рождения находился у себя в квартире, когда туда прибыли сотрудники уголовного розыска регионального МВД и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии.

На кадрах силовики вскрывают дверь квартиры, входят внутрь и выводят мужчину. Задержанного доставили в отделение полиции.

В отношении 41-летнего Рубика А. возбуждено уголовное дело. Его подозревают в убийстве и покушении на убийство, а также незаконном обороте оружия. Прокуратура области контролирует ход расследования дела.

Как сообщало ИА Регнум, днём 24 ноября в Марксе на улице Победы произошёл дорожный конфликт, в ходе которого, по версии следствия, водитель чёрного внедорожника «Ленд-Крузер» несколько раз выстрелил в водителя «Оки» 1992 года рождения и его пассажира 1976 года рождения. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте, второго пострадавшего увезли в больницу.