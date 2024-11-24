Якутск, 24 ноября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали председателя якутского отделения партии «Яблоко» Анатолия Ноговицына после проведения митинга против отмены выборов мэра. Об этом сообщает пресс-служба политической организации.

Пресс-служба партии «Яблоко» Анатолий Ноговицын

По заявлению партии, причиной задержания стало то, что Ноговицын во время символического шествия внутри согласованного места в сквере Гагарина вышел за его пределы на один метр.

«Позже в отделении полиции сотрудники сообщили, что задержание Ноговицына произошло «по просьбе мэрии». Якобы чиновникам не понравилось, что участники митинга перемещались по скверу», — говорится в сообщении «Яблока».

В отношении председателя регионального отделения составили протокол за «нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» (ч.1 ст. 20.2 КоАП).

Власти региона ситуацию не комментировали.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) из-за нарушения им обязанностей иноагента. Шлосберга задержали по прибытии из Москвы в Псков и доставили в отдел полиции на территории аэропорта.

2 октября в квартире у Шлосберга в Пскове прошёл обыск, а 18 октября следственные действия были проведены в офисе отделения партии в Псковской области.

С июня 2023 года Шлосберг находится в списке иностранных агентов. Минюст РФ включил его в данный перечень после выступления против проведения специальной военной операции на Украине.