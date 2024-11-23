* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Псков, 23 ноября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) задержали в псковском аэропорту, сообщает 22 ноября пресс-служба партии.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Причины пока не известны, отметили в партии. Задержание произошло около 10 утра, когда Шлосберг прилетел в Псков из Москвы. Его доставили в линейный отдел полиции на территории воздушной гавани.

«Позже его отпустили, изъяв технику. Подробности уточняются», — говорится в сообщении.

В партии напомнили, что Шлосберг — фигурант уголовного дела, возбуждённого по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября в квартире у Шлосберга в Пскове состоялся обыск, а 18 октября следственные действия были проведены в офисе отделения партии в Псковской области. Тогда правоохранители изъяли технику.

В июне 2023 года Минюст включил Шлосберга, который выступал против проведения специальной военной операции на Украине, в перечень иностранных агентов.