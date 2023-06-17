* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 17 июня, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов режиссера Виталия Манского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), экономиста Сергея Алексашенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и псковского политика Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщается на сайте ведомства.

A.Savin Виталий Манский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По информации Минюста, Манский* выступал против российской специальной военной операции по защите Донбасса и выражал поддержку властям Украины. Кроме того, он негативно высказывался в отношении граждан РФ и приравнивал Россию к нацистской Германии. Шлосберг* также выступал против спецоперации.

Алексашенко* занимался распространением недостоверных сведений о решениях органов государственной власти РФ и проводимой ими политике. Помимо этого, он выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными средствами массовой информации.

Кроме того, Минюст включил в список калининградскую журналистку Юлию Парамонову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и псковскую журналистку Светлану Прокопьеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Также в список иноагентов были внесены информационный портал «Весьма» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и фонд «Свободная Якутия» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

Парамонова* и Прокопьева* выступали против спецоперации. При этом Парамонова* также распространяла информацию, направленную на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В свою очередь, портал «Весьма»* попал в список иноагентов за распространение недостоверных данных о российских войсках, а Фонд «Свободная Якутия»* — за призывы, которые могли бы привести к нарушению территориальной целостности России.

25 мая депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал в беседе с ИА Регнум о новом законопроекте, призванном ужесточить контроль за деятельностью иноагентов. По словам парламентария, эта инициатива должна закрыть для иноагентов лазейки по обходу российского законодательства.

При этом Вассерман допустил, что лица, признанные иноагентами, смогут придумать новые схемы обхода взамен запрещенных. Он также не исключил, что кому-то из иноагентов получится снять с себя этот статус.