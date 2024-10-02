У зампредседателя партии «Яблоко» Шлосберга* прошли обыски
У зампредседателя партии «Яблоко» Шлосберга прошли обыски
Псков, 2 октября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Утром в квартире заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Пскове провели обыски. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба партии.
Уточняется, что поводом стало нарушение закона об иноагентах. Правоохранители провели обыск и у 95-летнего отца политика.
«Сейчас Лев Шлосберг вместе с адвокатом находится на допросе», — указано в Telegram-канале партии.
Там добавили, что политика трижды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента.
Как сообщало ИА Регнум, Минюст внёс Шлосберга в реестр иноагентов в июне 2023 года. Уточнялось, что политик выступал против проведения специальной военной операции.
В августе суд приговорил экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к восьми годам колонии за публикацию фейков о ВС России по мотивам политической ненависти. Уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, поскольку тот находится в международном розыске.
Минюст признал Гудкова иноагентом после того, как он публично призывал к передаче оружия ВСУ и введению антироссийских санкций.