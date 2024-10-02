* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Псков, 2 октября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Утром в квартире заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Пскове провели обыски. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба партии.

РИА Новости/ Лев Шлосберг Лев Шлосберг

Уточняется, что поводом стало нарушение закона об иноагентах. Правоохранители провели обыск и у 95-летнего отца политика.

«Сейчас Лев Шлосберг вместе с адвокатом находится на допросе», — указано в Telegram-канале партии.

Там добавили, что политика трижды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст внёс Шлосберга в реестр иноагентов в июне 2023 года. Уточнялось, что политик выступал против проведения специальной военной операции.

В августе суд приговорил экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к восьми годам колонии за публикацию фейков о ВС России по мотивам политической ненависти. Уголовное дело рассматривалось в общем порядке в отсутствие подсудимого, поскольку тот находится в международном розыске.

Минюст признал Гудкова иноагентом после того, как он публично призывал к передаче оружия ВСУ и введению антироссийских санкций.