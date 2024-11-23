* Шлосберга — запрещённая в России организация

Псков, 23 ноября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Причиной задержания зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) стало нарушение обязанностей иноагента, сообщила 23 ноября пресс-служба партии в Telegram-канале.

РИА Новости/Павел Бедняков

«Задержание связано с проходящим следствием по статье 330.1 УК РФ о якобы уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента», — сказано в публикации.

Ранее в пресс-службе партии информировали, что Шлосберга задержали по прибытии из Москвы и доставили в линейный отдел полиции на территории аэропорта. Задержание произошло около 10 утра в Пскове.

Его доставили в линейный отдел полиции на территории воздушной гавани. По данным Telegram-канала «112», полиция изъяла у Шлосберга электронные телефон и ноутбук.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября в квартире у Шлосберга в Пскове состоялся обыск, а 18 октября следственные действия были проведены в офисе отделения партии в Псковской области.

С июня 2023 года Шлосберг находится в списке иностранных агентов. Минюст РФ включил его в перечень за выступления против проведения специальной военной операции на Украине.