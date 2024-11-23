Шлосберга* задержали из-за нарушений обязанностей иноагента
Источник: зампреда «Яблока» задержали из-за нарушений обязанностей иноагента
Псков, 23 ноября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Причиной задержания зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) стало нарушение обязанностей иноагента, сообщила 23 ноября пресс-служба партии в Telegram-канале.
«Задержание связано с проходящим следствием по статье 330.1 УК РФ о якобы уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента», — сказано в публикации.
Ранее в пресс-службе партии информировали, что Шлосберга задержали по прибытии из Москвы и доставили в линейный отдел полиции на территории аэропорта. Задержание произошло около 10 утра в Пскове.
Его доставили в линейный отдел полиции на территории воздушной гавани. По данным Telegram-канала «112», полиция изъяла у Шлосберга электронные телефон и ноутбук.
Как передавало ИА Регнум, 2 октября в квартире у Шлосберга в Пскове состоялся обыск, а 18 октября следственные действия были проведены в офисе отделения партии в Псковской области.
С июня 2023 года Шлосберг находится в списке иностранных агентов. Минюст РФ включил его в перечень за выступления против проведения специальной военной операции на Украине.