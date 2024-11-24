Москва, 24 ноября, 2024, 15:40 — ИА Регнум. В запорожском селе Белогорье, куда вошли бойцы Вооружённых сил России, начались бои, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Наши войска вошли в Белогорье. Сейчас там идут бои. Инициатива на ореховском направлении в руках российской армии», — сказал Рогов.

23 ноября Рогов сообщил, что российские войска вошли в посёлок Раздольное на западе ДНР, начав активные штурмовые действия. Он также добавил, что бойцы ВС России взяли под огневой контроль трассу, по которой шло снабжение группировки ВСУ в Великой Новосёлке, которую противник превратил в крупный командный и логистический пункт.

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября произошла перестрелка на блокпосту в Запорожской области после попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Диверсантов, которые выдавали себя за беженцев, остановили для досмотра на контрольно-пропуском пункте.

Один из российских бойцов заметил оружие в сумке под сиденьем микроавтобуса, в котором ехала группа. Он дал сигнал сослуживцам, и по транспортному средству был открыт огонь. Ранее российские подразделения нанесли удары по объектам военной инфраструктуры украинских войск в подконтрольном киевскому режиму Запорожье.

15 ноября российские военные беспрепятственно вошли на территорию двух населённых пунктов в Черниговской области Украины, где установили триколоры РФ. Флаг России появился в сёлах Гремяч и Муравьи, один из них разместили на мосту через реку Судость.