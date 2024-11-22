Мелитополь, 22 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Перестрелка началась на блокпосту в Запорожской области после попытки проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), сообщил Telegram-канал Mash.

Алексей Майшев/РИА Новости

Диверсантов, которые выдавали себя за беженцев, остановили для досмотра на контрольно-пропуском пункте в посёлке Приазовский Мелитопольского района. Один из российских военнослужащих, который находился на блокпосту, заметил оружие в сумке под сиденьем микроавтобуса, в котором ехала группа. Он дал сигнал сослуживцам, и по транспортному средству был открыт огонь.

Двоих членов ДРГ удалось ликвидировать. Ещё четверо успели скрыться после, начав перестрелку. При этом диверсанты бросили в военнослужащих гранату. В настоящее время членов ДРГ ищут в окрестных лесах.

Авторы публикации отмечают, что военные распространили ориентировки на диверсантов. По этим данным, представители группы одеты в гражданскую одежду и имеют при себе укороченные автоматы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта 2024 года в Запорожской области была пресечена деятельность двоих диверсантов, которые планировали совершить террористические акты по заданию спецслужб Украины. По данным правоохранительных органов, один из задержанных во время нахождения в Запорожье был завербован Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины и, обучившись минно-взрывному делу, вернулся на территорию подконтрольной России Запорожской области для выполнения заданий украинских кураторов.

В середине апреля ФСБ задержала в Запорожской области жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Отмечалось, что она получала задания и взрывчатые вещества от сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).