Чернигов, Украина, 15 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Российские военные беспрепятственно вошли на территорию двух населённых пунктов в Черниговской области Украины, где установили триколоры РФ. Об этом 15 ноября сообщил военный корреспондент Борис Рожин в Telegram-канале.

Александр Река/ТАСС

Флаг России появился в сёлах Гремяч и Муравьи. Один из них разместили на мосту через реку Судость.

Военкор утверждает, что граница области охранялась плохо, военные не встретили никакого сопротивления. Рожин предположил, что украинских пограничников перебросили в Курскую область.

Как сообщало ИА Регнум 15 ноября, украинские военные бежали из Новодаровки Запорожской области под натиском ВС России. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новосёлке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ.

В Курской области в сторону города Сумы с позиций сбежали более 20 бойцов ВСУ. Бегство украинских военных поставило группировку ВСУ под угрозу окружения.