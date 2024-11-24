Москва, 24 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жительниц столицы с Днём матери. Он сделал это в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков

«От всей души поздравляю вас с Днём матери. Мама — это святое. Первый крик, первая улыбка, первое слово. Мамы окружают нас любовью, лаской и заботой. Радуются и переживают за нас, всегда поддерживают и, кажется, никогда не устают от своего материнского труда — самой женственной, самой благородной и благодарной работы на земле», — указал он в публикации.

Собянин также прикрепил видео, в котором рассказывается о мерах, принятых в Москве по обеспечению комфортных условий для рождения детей. Например, о наборах, получаемых при рождении ребёнка, молочно-раздаточных пунктах, а также о специальных центрах помощи детям с особенностями здоровья.

Как передавало ИА Регнум, поздравляя россиянок с Днём матери, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала провести в России Десятилетие семьи. По её словам, семейная политика не может дать быстрых результатов, именно поэтому одного года недостаточно. Спикер также отметила, что первостепенной задачей государства сейчас является создание экономических, социальных, культурных и других условий, способствующих повышению рождаемости.

2024 год в России объявлен Годом семьи. В связи с этим президент России Владимир Путин 29 февраля объявил о разрабатываемом нацпроекте «Семья», назначение которого состоит в повышении качества жизни семей с детьми и поддержке рождаемости.