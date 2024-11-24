Москва, 24 ноября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Крупная группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) попала в огневой мешок под Купянском (Харьковская область), передаёт ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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«По меньшей мере восемь населённых пунктов, занятых украинскими войсками, оказались в зоне плотного огня — от Купянска до Сеньково. Это довольно крупное соединение», — сказал собеседник агентства.

Огневым мешком считается район местности, который заблаговременно был подготовлен для интенсивного обстрела с нескольких направлений, пояснил собеседник.

19 ноября стало известно, что российские военные закрепились на окраине Купянска и расширили зону контроля на участке. Как рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, на данный момент в Купянске идут «полноценные городские бои».

При этом огонь с обеих сторон очень плотный, а межпозиционное пространство на некоторых участках составляет до десяти метров. В этот же день глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские военные зачищают промышленную зону в Купянске от украинских сил.

Как отметили ранее обозреватели американского журнала Forbes, начало штурма российскими войсками Купянска является «зловещим знаком» для украинских подразделений, поскольку свидетельствует о значительном превосходстве ВС РФ. Войска ВСУ растянуты на линии фронта на 1300 км и испытывают усталость, при этом российские подразделения перешли к более активным действиям, сказано в публикации.