Вашингтон, 15 ноября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Начало штурма российскими войсками Купянска в Харьковской области является «зловещим знаком» для Вооружённых сил Украины (ВСУ), так как это свидетельствует о значительном превосходстве ВС РФ. Об этом заявил американский журнал Forbes.

РИА Новости/Павел Лисицын

«Они [российские военные] появились словно из воздуха в среду: несколько российских бронемашин, катящихся на юг по главной дороге в Купянск», — говорится в статье, опубликованной 14 ноября.

Отмечается, что украинские бойцы уже знают про такую тактику ВС России, как штурм позиций малыми группами. Тем не менее ВСУ не ожидали её применения в Харьковской области, так как основные бои происходят в курском приграничье и в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике.

При этом в ВСУ не заметили приближения в том числе российской бронетехники. Эксперты на Украине задаются вопросом, как это могло произойти, отметил журнал.

«Заход [российских войск в Купянск] является зловещим знаком для перегруженных украинских сил», — говорится в публикации.

По данным издания, украинские войска устали и растянуты на линии фронта 1300 км. При этом российские подразделения перешли к более активным действиям.

Как передавало ИА Регнум, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 14 ноября сообщил, что штурмовики ВС РФ закрепляются на окраинах Купянска. Также российские войска продолжают наступать к северо-востоку и юго-востоку от города. Вскоре довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полуокружении.

Военнослужащий ВСУ Евгений Дикий 15 ноября заявил, что украинская сторона допустила подход российский войск до пригорода Купянска. По его мнению, украинских военных вскоре выбьют из города.