Харьков, Украина, 19 ноября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Российские военные закрепились на окраине Купянска в Харьковской области на Украине и расширили зону контроля на участке. Об этом «РИА Новости» рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум Купянск

По информации источника, ВС РФ не остановили мощные контратаки и огневые налёты противника.

«Не удалось выбить наши подразделения, которые закрепились в Купянске. Более того, бойцам удалось нарастить свою ударную группировку и расширить зону контроля на севере населённого пункта», — рассказал Марочко.

На данный момент в Купянске идут «полноценные городские бои» с планомерным выдавливанием укронацистов. При этом огонь с обеих сторон очень плотный, а межпозиционное пространство на некоторых участках составляет до десяти метров.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 19 ноября взрывы прогремели в пригороде Киева. Их было слышно на фоне объявленной воздушной тревоги. Журналисты уточнили, что инциденты, вероятнее всего, произошли за пределами города.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил 16 ноября, что авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили цеха производства и места хранения беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 165 районах.