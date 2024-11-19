Харьков, Украина, 19 ноября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Российские военные зачищают промышленную зону в городе Купянске Харьковской области от украинских сил. Об этом сообщил 19 ноября глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска. Идёт работа по зачистке промзоны города от врага», — сказал Ганчев ТАСС.

Ранее, 14 ноября, Ганчев информировал, что российские военные закрепляются на окраинах Купянска. Он отмечал, что ВС РФ продолжают наступать к северо-востоку и юго-востоку от города, что грозит частичным окружением довольно большой группировке Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как сообщало ИА Регнум, по информации подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Купянске идут полноценные городские бои с планомерным выдавливанием украинских сил. Огонь с обеих сторон очень плотный, а межпозиционное пространство на некоторых участках составляет до десяти метров.

Украинский военный Евгений Дикий заявил 15 ноября, что командование ВСУ «доигралось» до боёв в пригороде Купянска, и добавил, что российские военные могут скоро занять город.

В США начало штурма Купянска российскими войсками назвали «зловещим знаком» для ВСУ, указывающим на значительное превосходство ВС РФ.