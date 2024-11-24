Москва, 24 ноября, 2024, 07:49 — ИА Регнум. НАТО накачивает Азию ударными вооружениями, запрещёнными Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

ironna.jp Ядерное оружие США

В 2017 году, в период первого президентского срока Дональда Трампа, был запущен проект, направленный на сдерживание России и Китая. Этот проект получил дальнейшее развитие и при администрации Джо Байдена, пояснил дипломат.

«При демократической администрации произошло юридическое оформление вектора глобализации мандата НАТО. Этот курс привёл к резкому усилению милитаризации в Азии и к увеличению количества ударных вооружений в этой части света, включая те, которые запрещены Договором о РСМД», — признал Руденко.

Руденко отметил, что не хотел бы строить предположения о планах новой администрации США. Однако он подчеркнул, что общая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает ухудшаться.

Дипломат указал, что долгосрочная стратегия Вашингтона направлена на создание в АТР новой системы блоковых механизмов, которая будет состоять из закрытых альянсов и партнёрств различного типа.

Как сообщало ИА Регнум, спецкомитет палаты представителей Конгресса по Китаю запросил у администрации США данные об опыте противодействия американским вооружениям, полученном на Украине, который Россия может передавать Пекину.

Китай выступил против его упоминания в каких-либо документах альянса в качестве «угрозы». Пекин также призвал Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны и необдуманных действий, которые дестабилизируют ситуацию в Европе и АТР.