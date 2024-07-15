Вашингтон, 16 июля, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Спецкомитет палаты представителей Конгресса по Китаю запросил у администрации США данные об опыте противодействия американским вооружениям, полученном на Украине, который Россия может передавать Пекину. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

Помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану было направлено законодателями письмо, в котором говорится, что используемые Россией методы против американского оружия, сведения о его уязвимых местах, «вероятнее всего, передаются» Китаю. В том числе и меры в сфере радиоэлектронной борьбы против высокоточных боеприпасов США.

По мнению политиков, РФ демонстрирует «тревожный уровень адаптации», что снизило эффективность некоторых видов американского оружия.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Китай усилили двухстороннее сотрудничество, в том числе в военной сфере, следует из ежегодного доклада минобороны Японии, который более известен под названием «Белая книга обороны».

По утверждениям японского минобороны, РФ и КНР совершали совместные пролёты бомбардировщиков и проходы морских судов рядом с территорией Японии. Авторы доклада считают, что такая деятельность является демонстрацией силы против Токио.

Кроме того, отмечается, что подобные манёвры вызывают у Японии серьёзную обеспокоенность.

Китай призывает Североатлантический альянс не превращаться в инструмент гегемонии отдельных крупных стран. Об этом говорится в опубликованном 11 июля заявлении миссии Китая при Евросоюзе.

Китай выступил против его упоминания в каких-либо документах альянса в качестве «угрозы». Пекин также призвал Вашингтон отказаться от менталитета холодной войны и необдуманных действий, которые дестабилизируют ситуацию в Европе и АТР.