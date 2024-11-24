Киев, 24 ноября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 24 ноября взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве с 04:45 мск.

Подробности прогремевших взрывов не сообщаются. Комментарии от местных властей не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 24 ноября взрывы прогремели в районе Сум, а также в городе Ромны в Сумской области.

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