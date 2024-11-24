Сумы, Украина, 24 ноября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. На Украине ночью 24 ноября взрывы прогремели в районе Сум, а также в городе Ромны в Сумской области. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области режим воздушной тревоги действует с 00:48 мск.

Подробной информации о прогремевших взрывах нет. Комментарии от местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области Украины 22 ноября прогремели взрывы.

Серия взрывов ночью 22 ноября прозвучала в Сумах на Украине. Сигнал тревоги, предупреждающий об опасности с воздуха, был также включён в Киевской, Черниговской и Полтавской областях.

В небе над Курской областью ночью 24 ноября подразделения противовоздушной обороны уничтожили две украинские ракеты и 27 беспилотников.