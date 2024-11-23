Чернигов, Украина, 23 ноября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Бойцы отряда специального назначения «Ахмат» уничтожили опорные пункты ВСУ в окрестностях населённого пункта Леоновка в Черниговской области Украины, сообщил 23 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров.

Виталий Аньков/РИА Новости

Цели были обнаружены разведчиками в лесопосадках. Удары по противнику наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Слаженными действиями разведроты и взвода БПЛА опорники были превращены в «бесполезную кучу», — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.

Кроме того, по информации главы региона, российским бойцам удалось ликвидировать живую силу ВСУ. Он уточнил, что отряды противника пытались найти другое укрытие, но были уничтожены.

Кадыров также опубликовал видеозапись с кадрами ударов по целям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что бойцы «Ахмата» перехватили в Курской области украинский тяжёлый дрон-камикадзе «Мамонт». Военнослужащие, которые участвовали в уничтожении БПЛА, отметили, что аппарат имеет характеристики как FPV-дрона, так и тяжелого украинского беспилотника «Баба-яга».

21 ноября Кадыров опубликовал кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в Суджанском районе Курской области. Он подчеркнул, что склад был поражён российским FPV-дроном. Кадыров допустил, что на этом складе хранилась немалая часть вооружения ВСУ в регионе.