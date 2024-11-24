Амман, 24 ноября, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Силовики в Иордании застрелили мужчину, который стрелял ночью по охранникам возле израильского посольства в Аммане. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

По его данным, три сотрудника охраны получили ранения. Обстановка в районе, где расположено диппредставительство, находится под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, в столице Иордании — Аммане — у здания посольства Израиля произошла стрельба. Очевидцы рассказали, что полиция оцепила район вблизи здания израильского посольства, где раздались взрывы. К месту происшествия выехали медики.

Мужчину, угрожавшего устроить массовую стрельбу в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, задержали в Кантоне (штат Мичиган) сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

В Австрии мужчина застрелил мэра города Кирхберг-об-дер-Донау Франца Хофера, после чего скрылся в лесу на границе с Германией.