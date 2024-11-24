Амман, 24 ноября, 2024, 03:56 — ИА Регнум. В столице Иордании — Аммане — у здания посольства Израиля произошла стрельба, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свидетелей происшествия.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Очевидцы рассказали, что полиция оцепила район вблизи здания израильского посольства, где раздались взрывы. К месту происшествия выехали медики.

Как сообщало ИА Регнум, мужчину, угрожавшего устроить массовую стрельбу в случае победы на проходящих в США выборах президента кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, задержали в Кантоне (штат Мичиган) сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР).

В Австрии мужчина застрелил мэра города Кирхберг-об-дер-Донау Франца Хофера, после чего скрылся в лесу на границе с Германией.