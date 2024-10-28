Вена, 28 октября, 2024, 18:15 — ИА Регнум. В Австрии мужчина застрелил мэра города Кирхберг-об-дер-Донау Франца Хофера, после чего скрылся в лесу на границе с Германией. Об этом 28 октября сообщила газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что, помимо Хофера, был убит ещё один мужчина. Полиция ведёт поиск подозреваемых.

По информации издания, мотивом убийства мог стать конфликт из-за охотничьих прав. Сейчас некоторых местных чиновников взяли под охрану, жители забаррикадировались в своих домах.

Хофер занимал пост мэра города на протяжении 16 лет. В 2021 году его в очередной раз переизбрали на должность, он получил более 60% голосов.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября в районе израильского генконсульства в Мюнхене прогремели выстрелы. Полиция оцепила район, сообщив, что мужчина открыл стрельбу по посту правоохранителей. Он стрелял из длинноствольного оружия. Силовики сообщили, что ранили мужчину ответным огнём.

Позднее сообщалось, что молодой человек, который обстрелял полицейских у консульства Израиля в Мюнхене, был ликвидирован. Полицейские установили, что нападавшему было 18 лет. Он проживал в Зальцбурге и недавно переехал в Германию. Ранее молодого человека привлекали по делу о распространении пропаганды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но оно было прекращено, и молодой человек остался на свободе.