США, 5 ноября, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Мужчину, угрожавшего устроить массовую стрельбу при победе на проходящих в США выборах президента кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, задержали в Кантоне (штат Мичиган) сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом 5 ноября сообщила телекомпания ABC News.

lragir.am ФБР

По информации журналистов, Айзек Сиссел публиковал в интернете угрозы массового расстрела консервативных христиан, если на выборах победит Трамп. После задержания он назвал республиканца «угрозой, которую следовало бы устранить».

Мужчине пока не предъявили обвинения. У правоохранителей имеются несколько ранее выданных ордеров на его арест по обвинению в преследованиях и домогательстве.

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября Дональд Трамп заявил, что первым признает своё поражение на выборах, если они пройдут честно. В разговоре с журналистами на избирательном участке во Флориде он отметил, что процесс выборов в США устроен слишком сложно.

Избирательные участки на президентских выборах в США открылись в большинстве штатов страны, пункты для голосования начали работу 5 ноября в 07:00 по времени Восточного побережья (15:00 мск). Голосование охватит всю страну с 14:00 по времени Восточного побережья (20:00 мск) и завершится после закрытия участков на Аляске 6 ноября в 01:00 (09:00 мск). За пост главы государства поборются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис.

По данным СМИ на 1 ноября, число граждан, досрочно проголосовавших на выборах президента США, превысило 70 млн.