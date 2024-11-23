Москва, 24 ноября, 2024, 02:07 — ИА Регнум. Россия сотрудничает с рядом стран по военно-технической линии, при этом большинство вооружений для спецоперации производится в России. Таким мнением зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев поделился в интервью телеканалу Al Arabiya, отвечая на вопрос о том, получает ли Москва поддержку в виде военной техники от других государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев сказал, что Россия сотрудничает с рядом государств.

«У нас есть и союзники, и близкие нам дружественные государства», — ответил российский политик, подчеркнув, что в условиях, «когда России противостоит весь блок НАТО», страна сама производит военную технику.

По словам политика, абсолютное большинство военной техники, вооружений, ракет и снарядов делается в России.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин направил чёткий сигнал странам коллективного Запада, применив для удара по объекту ВПК Украины передовой ракетный комплекс «Орешник». Об этом заявил отставной генерал-майор ВВС египетского Генерального штаба и советник при Военной академии высших и стратегических исследований Египта Хишам аль-Халаби.

Путин заявил, что подобные «Орешнику» системы могут появиться и у других стран, но это будет позже, и важно, что у РФ такая система есть уже сейчас. Глава государства также добавил, что российский оборонный комплекс работает над созданием целой линейки ракет средней и меньшей дальности.

Россия может в кратчайшие сроки наладить серийное производство ракетных комплексов «Орешник», заявил 22 ноября первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров.