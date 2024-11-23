Москва, 23 ноября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 23 ноября подписал закон, который устанавливает ответственность для граждан, находящихся в добровольческих формированиях, за утрату или намеренное повреждение выданного им имущества.

Евгений Биятов/РИА Новости

Инициатива была разработана группой депутатов Госдумы.

Закон распространяет действие ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих» на добровольцев. Они будут нести материальную ответственность за ущерб, причинённый имуществу при исполнении обязанностей по контракту.

Согласно тексту документа, добровольцы будут привлекаться к материальной ответственности и возмещать ущерб на условиях, в размерах и порядке, которые предусмотрены для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, с учётом некоторых особенностей.

В частности, для расчёта суммы ущерба к добровольцам применяется 50% денежного содержания за календарный месяц.

Ежемесячные денежные удержания для возмещения ущерба производятся из денежного содержания и других выплат в размере 20% от начисленных за месяц.

Также устанавливается, что общий размер всех денежных удержаний для добровольцев не может превышать 50% денежного содержания и других денежных выплат, начисленных за месяц.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин 23 ноября подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам СВО.

Мера распространяется на участников спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны России с 1 декабря 2024 года минимум на 12 месяцев. Кроме того, указанный закон уточняет категории граждан, которых освобождают от уплаты исполнительского сбора. Теперь к ним относятся военнослужащие, добровольцы и другие участники специальной военной операции.

Президент России заявил, что поддержка участников спецоперации является залогом будущих побед.