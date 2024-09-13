Москва, 13 сентября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Правительство России одобрит законопроект, который расширит основания для списания долгов участников спецоперации. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Те, кто получил государственную награду или, выполнив задачи в ходе специальной военной операции, был уволен с военной службы, смогут погасить свой долг», — рассказал он в ходе заседания.

Мишустин добавил, что в отношении таких лиц также отменят взыскание задолженности за просроченные платежи за воду, тепло, а также газоснабжение и электроэнергию. Кроме того, они будут освобождены от уплаты исполнительского сбора по таким делам.

Как сообщало ИА Регнум, Мишустин рассказал о создании фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранам спецоперации. По его словам, данная структура будет координировать оказание социальной и медицинской помощи, реабилитацию участников спецоперации, а также поможет выстроить систему индивидуального сопровождения военных и их семей.

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка участников спецоперации является залогом будущих побед.