Сумы, Украина, 13 ноября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили более 50 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), ударив оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по колонне, следовавшей из Сумской в Курскую область. Об этом 13 ноября сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

РИА Новости/Виталий Невар

Погибшие украинские военные служили в 47-й механизированной бригаде «Магура» и 82-й бригаде, ранее действовавших в Запорожской области.

«Уничтожено свыше 50 боевиков, большое количество техники — бронетранспортёры, грузовики, бронированные машины», — процитировало его ТАСС.

Ка сообщало ИА Регнум, 13 ноября ВС России нанесли удар по 22-й механизированной бригаде ВСУ в Сумской области во время подвоза и разгрузки боеприпасов. В результате были уничтожены склад с боеприпасами, 12 бронемашин, два грузовых автомобиля, две единицы техники повышенной проходимости и живая сила украинской армии.

В этот же день экипажи российских вертолётов Ка-52М уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в курском приграничье. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. Согласно данным авианаводчика, украинские военные и боевая техника были уничтожены.