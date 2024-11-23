Москва, 23 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Следственный комитет России намерен усилить борьбу с финансовыми преступлениями в стране. Об этом 23 ноября сообщает РБК со ссылкой на письмо руководителя пятого контрольно-следственного отдела Главного следственного управления СК по Москве в адрес руководителей других отделов.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Принять дополнительные меры по повышению эффективности выявления, документирования и расследования преступлений в финансовой сфере», — сказано в письме.

Так, следователи собираются работать над устранением проблемы банкротства кредитно-потребительских кооперативов с выявлением их бенефициаров. Также СК проверит арбитражных управляющих, которые работают в обход закона.

В письме, подтверждённом источником, уточняется, что сотрудников контрольно-следственных отделов обяжут принять дополнительные меры по повышению эффективности выявления и расследования преступлений в сфере финансов.

В феврале ИА Регнум передавало, что россиянам с начала действия процедуры внесудебного банкротства списали долги на 6,3 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 4 августа 2023 года подписал закон, расширяющий доступ россиян к процедуре внесудебного банкротства. Согласно законопроекту, гражданин сможет инициировать процедуру внесудебного банкротства, если его задолженность составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей.