Москва, 4 августа, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 августа подписал закон, расширяющий доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Госдума приняла указанный законопроект на заседании 26 июля.

По новым правилам гражданин сможет инициировать процедуру внесудебного банкротства, если его задолженность составляет не менее 25 тыс. рублей и не более 1 млн рублей. Ранее банкротство можно было инициировать только в том случае, если сумма задолженности составляла от 50 до 500 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрено сокращение до пяти лет срока, по истечении которого гражданин вправе повторно инициировать внесудебное банкротство. Ранее этот срок составлял десять лет.

Еще одним нововведением предоставление доступа к внесудебной процедуре банкротства граждан, у которых основным источником дохода является пенсия, и получателей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, но лишь в том случае, если у них нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

Законопроект был внесён в Госдуму правительством РФ. В апреле 2023 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, расширяющие применение внесудебной процедуры банкротства физических лиц.