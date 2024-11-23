Днепропетровск, Украина, 23 ноября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» поразил военный аэродром в Днепропетровске, сообщило 23 ноября Министерство обороны РФ.

Стрингер/РИА Новости

В результате удара были уничтожены МиГ-29 Вооружённых сил Украины и 15 украинских военнослужащих. Минобороны России в своём Telegram-канале опубликовало видеозапись с кадрами удара по аэродрому.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа Минобороны РФ информировало, что российские военные ударом «Искандера» уничтожили украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», семь бронемашин и другую технику ВСУ в Сумской области.

28 сентября стало известно, что российские войска ударили «Искандерами» по складам с боеприпасами для ракетных комплексов ВСУ на территории завода «Южмаш» в Днепропетровске. В результате удара были уничтожены три склада с боеприпасами для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром», ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и беспилотниками различных модификаций.

30 сентября стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар ракетами «Искандер» по месту разгрузки железнодорожного эшелона в Николаевской области и уничтожили 12 вагонов с боеприпасами ВСУ. Цель находилась в населённом пункте Казанка.