Москва, 28 сентября, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Российские военные ударили по складам с боеприпасами для ракетных комплексов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории завода «Южмаш» в Днепропетровске. Об этом 28 сентября сообщило Министерство обороны России.

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«Расчётом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по выявленным складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода «Южмаш» в городе Днепропетровск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, в результате удара по территории завода были уничтожены три склада с боеприпасами для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Гром», ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и беспилотников различных модификаций.

Вместе с этим министерство выложило видеокадры удара по складам. На них видно, как в результате поражение складов возникает объемный пожар.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что Вооружённые силы России нанесли 33 групповых удара высокоточным оружием и дронами по предприятиям ВПК Украины, а также обеспечивавшим их работу объектам энергетики.

24 сентября российская авиация нанесла удар по предприятию ОПК Украины, где осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ.

До этого Конашенков проинформировал, что российские военные за неделю нанесли 27 высокоточных групповых ударов по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ОПК.