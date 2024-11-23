Псков, 23 ноября, 2024, 11:54 — ИА Регнум. Полиция изъяла электронные носители у заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), задержанного в аэропорту Пскова. Об этом сообщает 22 ноября Telegram-канал «112».

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Льва Шлосберга отпустили из отделения. У него изъяли ноутбук, телефон и флешку», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе партии информировали, что Шлосберга задержали по прибытии из Москвы и доставили в линейный отдел полиции на территории аэропорта. Причины задержания в «Яблоке» не назвали.

Как сообщало ИА Регнум, с июня 2023 года Шлосберг находится в списке иностранных агентов. Минюст РФ включил его в перечень за выступления против проведения специальной военной операции на Украине.

Шлосберг проходит подозреваемым по делу, возбуждённому по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). В начале октября в его квартире в Пскове состоялся обыск, а 18 октября следственные действия прошли в офисе отделения партии в Псковской области. Тогда правоохранители также изъяли технику.