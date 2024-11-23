Вашингтон, 23 ноября, 2024, 11:33 — ИА Регнум. Конгресс США работает над поправками к закону о помощи Украине, которые не дадут избранному президенту Дональду Трампу отменить финансирование государства. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos Дональд Трамп

Американские законотворцы подготавливают проект, согласно которому президент будет обязан постоянно запрашивать военную и экономическую помощь для Украины. Авторы статьи напомнили, что 20 января 2025 года Трамп приступит к своим обязанностям в качестве президента США, что вызвало новый виток обсуждений в Вашингтоне.

«Проукраинские законодатели в обеих партиях работают над тем, чтобы ключевые положения, касающиеся поддержки Киева США, были приняты в законе к январю, что является попыткой защитить помощь, которая находится под угрозой в связи с переходом к администрации Трампа и полным контролем Республиканской партии над Конгрессом», — говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, сам законопроект не санкционирует новое финансирование, однако предписывает главе государства подавать бюджетные запросы о необходимой сумме. Приоритетными для отправки также считаются средства ПВО, артиллерия и ракеты большой дальности, а также бронетехника и другие боевые системы.

Представитель нижней палаты поделился с изданием, что некоторые конгрессмены намерены сделать из законопроекта поправки к закону о национальной обороне. Однако у Палаты представителей и Сената осталось три рабочих недели в декабре до вступления Трампа в должность.

Журналисты также отмечают, что, хотя поддержка Украины в Сенате остаётся сильной, скептицизм Трампа разделяют многие республиканцы в Палате представителей.

Как ранее передавало ИА Регнум, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Трампу, возможно, удастся добиться урегулирования украинского конфликта. По словам Медведева, избранный президент США может это сделать, поскольку все ключи находятся в Вашингтоне.

Представитель команды будущего главы Белого дома также сообщил, что Трамп допускает возможность отмены или смягчения санкций в отношении России при условии урегулирования конфликта на Украине. Источник допустил также, что избранный глава, минуя Госдепартамент, попробует напрямую выйти на связь с российским и украинским лидерами.