Киев, 23 ноября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский повёл себя как «клоун», когда попытался обвинить парламент в самовольной отмене заседания на фоне удара российского «Орешника». Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

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«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде не работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он НЕRO, а все остальные предатели!» — написал Дмитрук в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский, обращаясь к украинцам, заявил, что парламентарии отменили намеченное на 22 ноября заседание, так как испугались нового удара российскими ракетами. Он подчеркнул, что наличие информации о возможных ударах — не причина для прекращения работы. Таким основанием может быть только сигнал воздушной тревоги.

Депутат Рады Ярослав Железняк отмечал, что решение об отмене заседания Верховной рады было принято ввиду наличия информации о вероятности ракетной атаки. Он уточнил, что решение приняла фракция Зеленского «Слуга народа».

О применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске заявил вечером 21 ноября президент России Владимир Путин, выступивший с обращением к гражданам и военнослужащим. Он пояснил, что ранее в этот день и 19 ноября против РФ было применено западное дальнобойное оружие: ракеты ATACMS и системы Storm Shadow. Противник ударил ими по объектам на территории Курской и Брянской областей, но системы ПВО отразили атаки, поэтому поставленные цели достигнуты не были.

В ответ на эти удары, добавил президент, Россия испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности. ВС РФ нанесли комбинированный удар по цели, применив баллистическую ракету «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута, констатировал глава государства.