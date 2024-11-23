Вашингтон, 23 ноября, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, назвав себя своим же мужем. Инцидент произошёл на торжественном ужине в Белом доме.

Сергей Корсун ИА Регнум Джо Байден

«Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего», — поприветствовал гостей 82-летний американский лидер.

Выступление Байдена транслировали на официальном сайте Белого дома.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября Байден оговорился, перепутав Нью-Йорк с Вашингтоном, во время выступления на полях Генассамблеи ООН. Выступая перед участниками подписания декларации о поддержке Украины, он не стал поправлять себя и продолжил речь.

В июле Байден ошибся, передав слово российскому лидеру Владимиру Путину, а не главе киевского режима Владимиру Зеленскому, как это было запланировано. Американский лидер, спасая ситуацию, продолжил речь, добавив: «Президент Путин. Он победит президента Путина». Затем Байден пояснил присутствующим оговорку тем, что он слишком сосредоточился на победе над президентом России.

В этом же месяце Байден, обращаясь к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, заменил слово talking на похожее по звучанию грубое ругательство. Смысл фразы должен был заключаться в том, что Байден поговорил с женой Столтенберга.