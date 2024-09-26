Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Нью-Йорк с Вашингтоном, во время выступления на полях Генассамблеи ООН.

JUSTIN LANE/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

«Спасибо, спасибо. Добро пожаловать в Вашингтон», — сказал американский лидер, выступая перед участниками подписания декларации о поддержке Украины.

Президент не стал поправлять себя и продолжил речь.

Как передавало ИА Регнум, в июле Байден оговорился, передав слово российскому лидеру Владимиру Путину, а не главе киевского режима Владимиру Зеленскому, как это было изначально задумано. Осознав, что он оговорился, американский лидер, спасая ситуацию, продолжил речь, добавив: «Президент Путин. Он победит президента Путина». Затем Байден пояснил присутствующим оговорку тем, что он слишком сосредоточился на победе над президентом России.

Байден, которому в ноябре исполнится 82 года, неоднократно допускал оговорки. В начале июля в интервью радиостанции WURD он назвал себя «чернокожей женщиной». На мероприятии в рамках предвыборной кампании Байден 29 июля перепутал Италию и Францию.

Издание The Wall Street Journal 8 июля указало в публикации, что Байден всё чаще запинается, выступая публично. Об этом говорят люди, которые общались с американским лидером в последнее время.