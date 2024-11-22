Москва, 23 ноября, 2024, 00:37 — ИА Регнум. В случае угрозы Россия способна применить ядерное оружие (ЯО), но стремления к этому нет. Об этом 22 ноября заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Применение Москвой ядерного оружия реально при необходимости, хотя никогда не выступаем за это», — подчеркнул Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

По словам зампреда Совбеза, в российском руководстве нет сумасшедших, однако порог применения ЯО снижен в соответствии с новыми принципами ядерного сдерживания.

Также он считает, что украинский конфликт может быть прекращён, если НАТО перестанет разжигать военные действия.

Как сообщало ИА Регнум, применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» изменит ход действий на Украине, считает Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что нанесение ударов вглубь России не останется без ответа. США были проинформированы о запуске «Орешника» в соответствии с обязательствами между двумя странами, чтобы не вызвать международный конфликт, продолжил зампред Совбеза России.

Президент Владимир Путин 21 ноября заявил, что Россия вправе применять собственное оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против РФ. В случае эскалации агрессивных действий Россия ответит так же решительно и зеркально, предупредил российский лидер.