Москва, 22 ноября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Банк России показал видео с котом, который произносит популярные фразы мошенников. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале Центробанка.

Кадр из видео

«Бу! Испугался? Не переживай, я твой друг и не собираюсь причинять тебе вред. Подходи ближе, соединись со мной, посмотри мне в глаза и сообщи код из СМС. Давай переведём деньги на специальный безопасный счет. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?» — говорит кот в указанном видео.

В опубликованном Центробанком видеоролике подчёркивается, что вступать в общение с мошенниками не следует. ЦБ порекомендовал в таких случаях «просто положить трубку».

16 ноября заслуженный юрист России Иван Соловьёв сообщил, что телефонные мошенники создали новую двухэтапную схему обмана россиян с целью заполучить доступ к аккаунтам на Госуслугах. По его словам, мошенники звонят россиянам под видом сотрудников «Почты России» и пытаются убедить в том, что им якобы пришло заказное письмо, которое можно забрать в почтовом отделении. Однако мошенники предлагают потенциальным жертвам не идти лично за «письмом», а получить его электронным способом, передав проверочный код злоумышленнику.

Ранее ИА Регнум передавало, что телефонные мошенники также начали выдавать себя за сотрудников службы безопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Они звонят пользователям и угрожают заблокировать приложение, если те не назовут «спасательный код» из сообщения. На самом деле приходит код, который позволяет получить доступ к аккаунту, чтобы рассылать с него просьбы срочно перевести деньги от лица жертвы.