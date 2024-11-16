Москва, 16 ноября, 2024, 06:30 — ИА Регнум. Телефонные мошенники создали новую двухэтапную схему обмана россиян с целью заполучить доступ к аккаунтам на Госуслугах. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

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По его словам, мошенники звонят россиянам под видом сотрудников «Почты России» и пытаются убедить в том, что им якобы пришло заказное письмо, которое можно забрать в почтовом отделении. Однако мошенники предлагают потенциальным жертвам не идти лично за «письмом», а получить его электронным способом, передав проверочный код злоумышленнику.

«Если на этом этапе жертва, подозревая неладное, кладет трубку, обман не прекращается. Наоборот, он вступает в решающую стадию», — приводит слова Соловьёва агентство «Прайм».

Через некоторое время злоумышленник повторно звонит своей жертве и представляется сотрудником МВД или ФСБ, убеждая их в том, что звонящий перед этим «сотрудник «Почты России» был мошенником, который может получить учётную запись на Госуслугах. Для того чтобы «спасти» свой аккаунт, злоумышленник просит у жертвы СМС-код для доступа к Госуслугам.

В случае, если мошенник получает доступ к учётной записи, возникает риск оформления микрозаймов от имени жертвы.

Как передавало ИА Регнум, телефонные мошенники также начали выдавать себя за сотрудников службы безопасности мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Они звонят пользователям и угрожают заблокировать приложение, если те не назовут «спасательный код» из сообщения. На самом деле приходит код, который позволяет получить доступ к аккаунту, чтобы рассылать с него просьбы срочно перевести деньги от лица жертвы.

«Почта России» 8 ноября предупредила, что мошенники часто звонят от её лица и просят сообщить СМС-код для оформления доставки. Организация предупредила, что никогда не запрашивает такую информацию у клиентов.

Компания «МегаФон» 7 ноября сообщила об активизации интернет-мошенников перед сезоном распродаж на маркетплейсах. Специалисты зафиксировали рост количества попыток завести абонентов на вредоносные ресурсы почти на треть. Наиболее частым способом обмана является создание поддельных сайтов, которые имитируют популярные бренды для получения пользовательских данных жертв.