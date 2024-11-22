Москва, 22 ноября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Решение по обеспечению серийного производства новейшей российской ракетной системы «Орешник» принято, заявил президент России Владимир Путин.

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«Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически организовано», — сказал российский лидер.

Глава государства отметил, что система будет поставлена именно в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) из-за её «особой силы и мощи».

Путин провёл совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК, на котором он поблагодарил разработчиков ракеты «Орешник». Российский лидер отметил высокую скорость и отличные результаты их работы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По его словам лидера, использование этой системы в боевых условиях стало ответом на удары по российской территории дальнобойным оружием западного производства.

На совещании Путин также сообщил, что Россия продолжит испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий. По его словам, «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины России и применение ракеты «Орешник».