Москва, 22 ноября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Новейшая ракетная система «Орешник» является надёжным гарантом территориальной целостности и суверенитета РФ, заявил президент России Владимир Путин.

Кадр из видео

«Система оружия, которая была вчера испытана, является ещё одним надежным гарантом территориальной целостности и суверенитета России», — сказал российский лидер на совещании с руководством Минобороны, ВПК и разработчиками ракетных вооружений.

Путин также заявил, что скорость и итоговые результаты разработки данной ракетной системы вызывают восхищение.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник». По его словам лидера, использование этой системы в боевых условиях стало ответом на удары по российской территории дальнобойным оружием западного производства.

22 ноября стало известно, что Совет Украина — НАТО проведёт экстренное заседание по вопросу о применении Россией новейшей ракеты «Орешник». Его запланировали на 26 ноября.

На совещании Путин также сообщил, что Россия продолжит испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий.