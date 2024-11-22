Москва, 22 ноября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. ВС РФ нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, заявил в ходе своего обращения президент России Владимир Путин.

РИА Новости

Ранее представители западных стран «дали согласие» на применение ВСУ своих ракет для нанесения ударов по РФ, а фактически приняли непосредственное участие в этих атаках, сказал глава государства.

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооружённые силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», — заявил Путин.

Испытания ракеты «Орешник» прошли успешно, цель пуска была достигнута, в результате в Днепропетровске был поражён один из крупнейших промышленных комплексов, рассказал президент.

Испытания ракетной системы в боевых условиях проводятся в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России, а вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться в зависимости от действий США и их сателлитов, подчеркнул Путин.

«Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально», — отметил глава государства.

Средств противодействия новейшему российскому оружию в мире не существует, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего обращения Путин сообщил, что 19 ноября противник выпустил по российской территории шесть ракет ATACMS, а 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. Президент заявил, что после ударов западными ракетами по территории РФ конфликт на Украине приобрёл глобальный характер.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул президент в ходе обращения.

Баллистическая ракета «Орешник», которой ударили по «Южмашу», является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой», отметил военный обозреватель Александр Бутырин. Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете, добавил он.