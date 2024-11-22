Москва, 22 ноября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Все боевые блоки баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» достигли цели, проинформировал 22 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации Вооружённые силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в городе Днепропетровске», — сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, цель пуска была достигнута.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября в ходе своего обращения президент РФ Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ракета поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, отметил президент.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 22 ноября заявил, что Москва не уведомляла Вашингтон о предстоящем ударе «Орешником», поскольку речь идёт о ракете средней дальности и обязательств по уведомлению у РФ нет.

Как отметил военный обозреватель Александр Бутырин, баллистическая ракета «Орешник», которой ударили по украинскому оборонному заводу «Южмаш», является гиперзвуковой, она неуязвима для всех существующих систем ПВО и может быть оснащена ядерной «начинкой». Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете, добавил он.