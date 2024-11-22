Москва, 22 ноября, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Информация о предстоящих ударах ВС РФ будет доводиться таким образом, чтобы её получало гражданское население Украины, заявил журналистам 22 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Так он ответил на вопрос, как будет выглядеть процедура оповещения мирных граждан о предстоящих ударах. Днём ранее в своём обращении о таких оповещениях заявил президент Владимир Путин.

«Нюансы будут проработаны нашими военными и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны (Украины. — Прим. ред.)», — рассказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября в ходе своего обращения Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Ракета поразила один из крупнейших оружейных комплексов на Украине. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

Глава государства также рассказал, что Россия будет заранее, открыто и публично предлагать мирным жителям на Украине и гражданам других дружественных государств покинуть зоны возможного поражения при нанесении ударов. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз, добавил он.

Путин в ходе обращения отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран, и заявил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.