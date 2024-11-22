Киев, 22 ноября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области Украины, сообщает 22 ноября издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области», — говорится в сообщении.

По данным издания, взрывы слышны в Киеве, в городе объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, в окрестностях Староконстантинова находится военный аэродром, где базируется переданная украинским войскам техника НАТО. Российские военные регулярно наносят удары по этому объекту.

Ранее австралийский журналист Джон Лайонс заявил в эфире телеканала ABC News, что в украинских войсках и в Киеве царит паника на фоне заявлений, что Россия ответит на применение по её территории западных дальнобойных вооружений.

Российские военные в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам поражают украинские объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.