Москва, 6 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по инфраструктуре военного аэродрома Старокостантинов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Хмельницкой области, сообщило 6 октября Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение <…> инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области», — сообщило ведомство.

Российские военные за минувшие сутки поразили базу горючего в районе города Одессы, а также пункты управления беспилотниками ВСУ.

Вооружённые силы России нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 137 районах.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России поразил авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) опорный пункт и личный состав ВСУ, находившиеся в одном из приграничных районов Курской области. Цели были уничтожены.

Российские военные с 28 сентября по 4 октября нанесли 29 групповых ударов, в том числе ракетами «Кинжал» по объектам ВПК Украины, энергетики и военным аэродромам. За это время ВС России поразили арсеналы, пункты временной дислокации, районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наёмников.