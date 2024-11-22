Киев, 22 ноября, 2024, 08:37 — ИА Регнум. В украинских войсках и в Киеве царит паника на фоне угрозы, что Россия ответит на применение по её территории западных дальнобойных вооружений. Об этом австралийский журналист Джон Лайонс заявил в эфире телеканала ABC News.

Иван Шилов ИА Регнум Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Очевидно, что на поле боя царит паника <…> Но паника также и в Киеве», — сказал Лайонс.

Разведка США, отметил он, получила информацию о подготовке крупной воздушной атаки. Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал украинцев «не поддаваться панике».

По словам журналиста, западные политики, в том числе в Великобритании, начали тщательнее выбирать выражения и открещиваться от действий Зеленского, который одобрил удары ВСУ по территории РФ западными дальнобойными ракетами, из опасений применения Россией ядерного оружия.

Лондон боится признавать, что украинская армия применила именно британские ракеты, добавил Лайонс и напомнил, что Россия превосходит даже США по количеству ядерных боеголовок.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что военные РФ нанесли комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины, отвечая на атаки по территории РФ дальнобойным оружием западного производства. Он уточнил, что военные успешно испытали баллистическую ракету «Орешник», запущенную в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Она поразила украинский завод «Южмаш».

Россия, также подчеркнул Путин, вправе применять собственное оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против российских объектов. В случае эскалации агрессивных действий Россия ответит так же решительно и зеркально, предупредил глава государства.