Москва, 22 ноября, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Экономисты Российской академии наук (РАН) назвали единственным способом победить инфляцию увеличение предложения при поддержании уровня инвестиционной активности. Об этом говориться в научной статье «Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост».

Ведомости/ТАСС

Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов пришли к выводу, что в сложившейся экономической ситуации в России единственным условием, которое позволит обеспечить баланс между развитием экономики и сокращением инфляции, станет поддержание уровня инвестиционной активности при одновременном расширении предложения.

Согласно мнению экспертов, жёсткая политика Центрального банка (ЦБ) не остановит раскрутку «инфляционной спирали». Они считают, что существует значительная корреляция между индексом потребительских цен и уровнем безработицы, которой раньше не наблюдалось.

«Ключевыми факторами ускорения роста цен стали сдвиг в структуре производства, произошедший в 2022–2024 гг., и связанная с ним разбалансировка спроса и предложения. На этом фоне ужесточение денежно-кредитной политики лишь в ограниченной мере влияло на динамику цен», — аргументировали позицию авторы.

В результате у властей остается два варианта дальнейших действий, считают эксперты. Либо добиться ценовой стабильности путем полной остановки экономического роста, либо создать условия для дальнейшего экономического роста при более высоком темпе инфляции — в 7-8%. Во втором случае должна сохраниться инвестиционная активность, которая повысит производительность труда и рост предложения, отметили эксперты.

Как ранее передавало ИА Регнум, 25 октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения ставки до конца года. 19 ноября она также заявила, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году, если в экономике не будет новых внешних шоков.